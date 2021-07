Florian Silbereisen: Gefühls-Hammer - Diese Frau lässt sein Herz höher schlagen

Wie Florian Silbereisen nun gegenüber "ARD"-Brisant offenbart, ist es für ihn jedes Mal eine absolute Bereicherung, wenn er mit Mireille Mathieu zusammenarbeiten kann. So verrät er: "Sie steht neben dir, sie sagt jedem im Team noch 'Hallo' und ist ganz bescheiden, unglaublich lieb und nett. Und dann geht sie die zwei Stufen auf diese Bühne und dann ist sie da." Wow! Ehrliche Worte, die seine tiefe Bewunderung gegenüber Mireille zum Ausdruck bringen. Das Florian bei so viel Sympathie auch bei dem 75. Geburtstag der Sängerin nicht fehlen durfte, ist selbstredend! So war er ebenfalls zu Gast auf der kleinen Feier. Über das Ereignis berichtet er: "Ihre Schwestern haben kein Deutsch gesprochen, und es ging trotzdem, mit Händen und Füßen. Und irgendwie hat man sich unterhalten und es war einfach nur lustig, wir haben gefeiert, gesungen. Es war schön."