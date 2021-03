Florian Silbereisen: Gefühlsbeichte über diese Frau

Wie Florian Silbereisen nun berichtet, ist seine Mama für nach wie vor eine wichtige Bezugsperson. So erklärt er bei der "MDR"-Talkshow "Riverboat": "Sie ist eine meiner besten Freundinnen, ja, enge Vertraute. Sie weiß alles über mich. Und wie es bei Müttern so ist, die merken ja auch schon, bevor man überhaupt anruft, wie es einem geht. Insofern ist das bis heute ein sehr, sehr enger Kontakt und das bleibt hoffentlich noch ganz, ganz lange so." Wow! Was für eine wundervolle Beichte! Doch Floris Mama hat auch ihre kritischen Seiten...