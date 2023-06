Florian Silbereisen: Entlarvt! Jetzt kommt alles über Freundin Sara Hentschel raus

Florian Silbereisen hat sie alle an der Nase herumgeführt. Jahrelang spielte er in der Öffentlichkeit den traurigen Single, der die schmerzliche Trennung von Helene Fischer nicht überwinden konnte. Während ihm ständig neue Freundinnen aus dem Showbiz zugeschrieben wurden, genoss er insgeheim längst ein neues Glück, das er bewusst vor seinen Fans versteckte. Warum Florian seine neue Liebe so lange geheim hielt...