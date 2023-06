Florian Silbereisen: Große Überraschung! Plötzlich geht alles ganz schnell

Weitere Details verrät Kai bisher noch nicht. Doch die Fans haben da eine Vermutung! "Denke mal, du hattest eine Rolle beim 'Traumschiff' ergattert?!", schreibt ein User. Und tatsächlich: In einem Interview mit "Das Neue" hatte er bereits verraten, dass er gerne mal einen Gastauftritt in der Sendung haben würde. Da die neuen "Traumschiff"-Folgen derzeit in Utah gedreht werden, wäre es nicht verwunderlich, wenn Kai nach seinem Interview tatsächlich eine Rolle an der Seite von Flori ergattert hat! Wie schön!