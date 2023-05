Florian Silbereisen: Großes Glück! Sein Herz schlägt Purzelbäume

Der Schlagerstar lebt schon seit einiger Zeit iFlorian Silbereisen Haus: So idyllisch wohnt der Schlagerstar. "Ich darf da leben, wo andere Urlaub machen", schwärmt Flori im ORF-Interview. "Da brauch‘ ich im Sommer wirklich nirgends hinfahren, weil: Ich kenne mittlerweile die Welt ein bissel, aber so schön wie bei uns, ist es ganz, ganz selten."

Seine Sommerpause will er also nicht auf irgendeiner karibischen Insel verbringen. "Im August lasse ich es dann aber auch mal ruhiger angehen", freut er sich." Und dann genieße ich die Zeit am See." Soll ihm gegönnt sein!