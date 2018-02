Mit seinen Shows in der ARD ist Florian Silbereisen sehr erfolgreich und erreicht damit ein Millionenpublikum.

Am 17. März läuft in der ARD die nächste Show mit dem Titel „Heimlich! – die große Schlager-Überraschung“ mit Florian Silbereisen. Die Ausgabe soll ganze drei Stunden dauern. Nicht bekannt ist jedoch, um was in dem Format eigentlich gehen soll.

Es sind weder der Ort, noch die Teilnehmer der Sendung bekannt, wie „Quotenmeter“ berichtet. Der Freund von Helene Fischer teilte mit, dass er auch nichts ausplaudern dürfe, da alles heimlich vorbereitet wird – welches Geheimnis hat der Freund von Helene Fischer und wann wird er es lüften, um was in der Show gehen wird?

Die Fans müssen sich wohl noch etwas gedulden. Mit rund 5 bis 6 Millionen Zuschauern sind die Silbereisen-Show ein absoluter Renner. Die Show „Heimlich! – die große Schlager-Überraschung“ wird gemeinsam von ARD und ORF produziert.