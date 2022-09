Florian Silbereisen: Heimliche Hochzeit

Sicher wird er das ganz genau wissen! Denn Jill und er verstehen sich auch abseits der Kameras sehr, sehr gut. "Jill ist ein bisschen der Typ junge Helene, das gefällt Florian sicher", verrät eine Freundin gegenüber "Neue Post". "Ich bin mir sicher, dass er eine Frau schon bald auch präsentieren wird."

Eine Frau? Seine Frau? Hat der 41-Jährige etwa Nägel mit Köpfen gemacht und heimlich "Ja" gesagt? Oder ist das nur ein Wunschtraum der Freundin? Möglich ist alles! Florian und Jill wären nicht die Ersten, die schnell vor den Traualtar treten. Schwebt man im siebten Himmel, möchte man sein Glück eben für immer festhalten.

Doch wer ist die hübsche Brünette? Jill kommt aus Koblenz, ist gelernte Elektronikerin für Betriebstechnik und singt leidenschaftlich gerne. Seit rund zehn Jahren tingelt sie mit ihren Countrysongs schon durch kleine und große Städte. Genauso hat einst Helene Fischer (38) angefangen. Im vergangenen Jahr war Jill kurz in der Castingshow „The Voice of Germany“ als Kandidatin zu sehen. Und nun steht sie zusammen mit Florian auf der Bühne.

Und sie singt Zeilen, die ihn dahinschmelzen lassen dürften. "So gut fühlt sich das mit dir an. Was ich alles erleben kann. Ich bin bei dir, bis an das Ende der Zeit. Und für immer, bis zur Ewigkeit." Das klingt fast wie ein Eheversprechen. Und es geht sogar noch darüber hinaus. "Wir gehen weiter noch als jedes Gefühl. Denn der Weg ist für uns das Ziel. Mein Herz schlägt schneller, immer runter und runter. Never, niemals geb ich dich wieder auf."

Sollte Florian nach der Trennung von Helene im Jahr 2018 endlich richtig glücklich sein? Dass er sich eine Familie wünscht und sesshaft werden möchte, daraus macht er kein Geheimnis. "Ich merke immer mehr, dass es zu Hause schon sehr, sehr schön ist", sagte er vor nicht allzu langer Zeit. Und schwärmte von seiner neuen Heimat Österreich, den Bergen und dem Wasser. Nicht weit entfernt liegt der Wolfgangsee mit dem berühmten Romantikhotel Weisses Rössl – da steht bekanntlich das Glück vor der Tür.

Das Hotel wirbt mit seinen traumhaften Hochzeiten im Salzkammergut. "Wenn sich die Berge im Wasser spiegeln, das Wasser leise plätschert und alles blau in blau ruht, entstehen romantische Momente, wie geschaffen für Ihren besonderen Tag", steht im Internet. Von der Trauung in der Kirche und dem Standesamt bis hin zu den Feierlichkeiten ist für alles gesorgt, heißt es weiter. "Mit österreichischer Tradition und Herzlichkeit. Ein Tag ganz für das Brautpaar."

"Jill wäre für Florian genau die richtige Frau", weiß die Bekannte. "Alle Freunde drücken ihm die Daumen für ein Happy End."