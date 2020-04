Florian Silbereisen: Heimliche Treffen mit einer Blondine! Ist es Helene?

Der Ort: Düsseldorf, vor dem noblen Andreas Quartier in der Altstadt. Hier gibt es: Bars, Restaurants, noble Eigentums- und Mietwohnungen. Und wer kommt da die Treppe runter? (38). Er geht auf einen Kleinwagen zu – darin sitzt eine junge Frau. Eine Blondine mit langen Haaren. Sie versteckt ihr Gesicht hinter einer Sonnenbrille, wie Fotos aus "Neue Post" zeigen. Und vorbeigehende Passanten reiben sich verwundert die Augen. Hoppla, ist das denn nicht (35)? Die Dame, die da auf Florian wartet, sieht seiner Ex wirklich verblüffend ähnlich! Was jedoch auch erstaunt: Das Auto hat ein niederländisches Kennzeichen, die Grenze ist nur etwa eine Dreiviertelstunde über die Autobahn entfernt. Kam die Unbekannte extra aus dem Nachbarland, um Florian zu besuchen? Oder arbeitete sie für die Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ in Düsseldorf und holte Gastjuror Flori nur aus seinem Apartment ab?

Ist Florian Silbereisen frisch verliebt?

Doch warum fährt er selbst den fremden Wagen? Und nicht sie? Ebenso merkwürdig: In Zeiten der Corona-Pandemie sitzt man eigentlich nicht mit fremden Personen zusammen in einem Auto. In den meisten Bundesländern ist es nur erlaubt, dass Familienmitglieder oder Menschen, die in einem gemeinsamen Haushalt wohnen, gleichzeitig einen Wagen benutzen.

Florian Silbereisen: Er spricht erstmals über das traurige Aus!

Wie vertraut ist also das Verhältnis zu der uns bisher unbekannten Blondine, die Flori bereitwillig in Düsseldorf das Steuer überlassen hat? Riskiert Flori leichtsinnig eine Verwarnung und verstößt gegen derzeit gerade geltenden Abstandsregeln? Eigentlich ist Letzteres bei ihm kaum vorstellbar…

Wenige Wochen zuvor war er ebenfalls mit einer Helene-Kopie gesehen worden. Sie lag auf einer Liege seines Hauses bei Salzburg schläfrig in der Sonne, er saß daneben am Tisch und tippte auf seinem Handy herum – die beiden wirkten sehr vertraut, als würden sie sich schon länger kennen. Dass es sich dabei um die gleiche Dame wie jetzt in Düsseldorf handelt, wäre möglich. Ob er jetzt bald seine Umzugskisten bei Helene abholen wird…?