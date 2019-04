Florian Silbereisen: Heißer After-Dusch-Schnappschuss aufgetaucht!

Reddit this

Oh, là, là! Mit diesem Schnappschuss lässt Florian Silbereisen definitiv alle Frauenherzen höher schlagen...

Obwohl eigentlich dafür bekannt ist, dass er nur selten Einblicke in sein Privatleben gibt, teilt er nun ein Foto mit seinen Fans, welches ganz besonders viel Aufmerksamkeit erregt...

Florian Silbereisen teilt Dusch-Foto

Via lässt Florian nun die "Hoteness"-Bombe platzen! So postet der Schlagerstar ein Bild von sich, welches ihn kurz nach einer Dusche zeigt. Florian ist lediglich mit einem Bademantel bekleidet und hat über seine nassen Haare ein Handtuch geworfen. Dazu kommentiert Florian: "Gerade aus der Dusche und jetzt geht’s ins Gerry Weber Stadion...freu mich auf Euch." Das so ein Schnappschuss von seinen treuen Anhängern nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...

Florians Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Bild von Florian deutlich wird, hat er damit bei seinen Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren seine treuen Anhänger: "Florian einfach nur lecker sag ich" sowie "Sehr persönliches Foto von Dir Florian! Gefällt mir sehr gut." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Mal sehen, ob uns Florian in der nächsten Zeit mit noch mehr Schnappschüssen dieser Art versorgen wird, wir freuen uns schon jetzt...