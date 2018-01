Florian Silbereisen: Heißer Flirt mit einer anderen Frau

Oh là là, was geht denn da? Florian Silbereisen war gerade zu Gast im Sat.1 Frühstücksfernsehen - und dort ging er plötzlich auf Flirtkurs! Doch Helene Fischer war weit und breit nicht zu sehen!

Florian Silbereisen: Ständchen für Alina Merkau

Florian Silbereisen machte Alina Merkau schöne Augen und sang ihr ein romantisches Ständchen. Der Musiker gab den Hit "Wieder hier" von Westernhagen zum Besten. Und die Moderatorin war sichtlich gerührt. Naja, zumindest am Anfang.

Florian Silbereisen: Plötzlich kippte die Stimmung

Doch so schön das Ständchen für Alina Merkau war, sie hakte natürlich sofort nach: "Ist Helene denn eine eifersüchtige Frau?" Tja, und dann kippte die Stimmung. Denn Florian Silbereisens Antwort war nicht gerade die Beste! "Ich glaube nicht, in dem Fall nicht", so der Schlagerstar. Autsch!

Florian Silbereisen muss was wiedergutmachen... Florian Silbereisen ist heute mit Alina Merkau ein kleiner Fauxpas passiert. Den musste er die ganze Sendung über wiedergutmachen...Dafür hat auch Matthias Killing gelitten...seht selbst! Posted by SAT.1 Frühstücksfernsehen on Mittwoch, 17. Januar 2018

Für Alina war die Sache damit gelaufen! "Florian, du kommst aus der Nummer nicht mehr raus, du hast es versaut", erklärte sie.

Doch der Sat.1-Star nahm die Sache natürlich mit Humor. Und Florian Silbereisen machte seinen kleinen Fauxpas auch wieder gut. Er spendierte Alina ein kleines Klubbb3-Klebetattoo.