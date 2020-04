Florian Silbereisen & Helene Fischer: Gemeinsames Bild aufgetaucht!

Reddit this

hat sich vor einigen Wochen einen Instagram-Account zugelegt. Seitdem versorgt er seine Fans regelmäßig mit neuen Schnappschüssen. In seinem aktuellsten Post zeigt er sich sogar mit ...

Gemeinsames Bild von Florian Silbereisen und Helene Fischer aufgetaucht

Florian veröffentlichte ein Bild von sich und seiner Ex-Freundin vom "Schlagerboom". Dazu schrieb er: "Es war sooo schön. Leider werden wir so etwas so schnell erstmal nicht wieder erleben." Als kleine Entschädigung lief gestern Abend die Wiederholung der Sendung mit Helene, Roland Kaiser, , Matthias Reim und Co. im .

Helene Fischer: Seit einem Monat verschwunden! Was steckt wirklich dahinter?

Florian Silbereisen: "Helene ist mit Abstand die Perfekteste"

Dass Florian und Helene auch nach der Trennung ein gutes Verhältnis haben, ist kein Geheimnis. Erst kürzlich schwärmte er bei "DSDS" in den höchsten Tönen von ihr: "Es gibt einen Grund, warum sie so erfolgreich ist. Sie ist mit Abstand die Perfekteste. Die hört nicht auf zu Proben, wenn alle ins Bett gehen, macht sie weiter." Wer weiß, vielleicht stehen die beiden nach der Corona-Krise ja erneut gemeinsam auf der Bühne...

Ist Florian frisch verliebt? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: