Florian Silbereisen & Helene Fischer: Hochzeits-Sensation!

Deutsche Touristen in Antigua dürften nicht schlecht gestaunt haben. Waren das nicht und , die da verliebt die Gangway der „MS Amadea“ hinaufgingen? Oder doch nicht? Die Gerüchteküche brodelt.

Jeder weiß, dass Florian gerade als Kapitän seine erste Folge an Bord des -„Traumschiffs“ dreht. Dass er trotz der traurigen Trennung von Helene noch immer innig mit ihr verbunden ist, dass beide häufig miteinander telefonieren. Und dass sie etwas ganz Geheimnisvolles gemeinsam planen. „Diesen Traum konnten wir in den vergangenen Jahren leider noch nicht verwirklichen. Aber vielleicht schaffen wir es nun endlich“, erzählte er im Januar.

Helene & Florian: Liebes-Comeback?

Wird dieser Wunsch nun wahr? Letztes Jahr hieß es, Helene habe zu viel zu tun, um bei der Kultserie einzusteigen. Doch jetzt nimmt sie eine Auszeit. Ob sie also doch noch an Bord geht? Gemeinsame Dreharbeiten und ein überraschendes Liebes-Comeback auf hoher See - das würden sich viele Fans sehnlichst wünschen.

Heike Euskirchen vom Presse-Team bei „Phoenix Reisen“, zu denen die „MS Amadea“ gehört, ist mit allen Dingen an Bord bestens vertraut. Sie kann sich wunderbar vorstellen, dass Flori und Helene hier heiraten, wie sie gegenüber "Freizeitwoche" verriet. Sie verrät: „Wie so eine Feier im Detail aussieht, ist ja erst mal Sache des Brautpaares. Und so sind es wohl deren Wünsche, die an erster Stelle stehen und dann sieht man, was machbar ist an Bord eines Hochseekreuzfahrtschiffes. Generell ist es natürlich möglich, ein ganzes Schiff unserer Flotte im Vollcharter für eine gewisse Zeit zu übernehmen. Auch hier müsste man schauen, welche Vorstellungen die Feiernden haben und wie man da zusammenkommt. Wir würden uns sehr freuen!“

„Superschön waren die Tage auf dem Traumschiff“, schwärmte Helene 2012, als sie das erste Mal für die ZDF-Serie an Bord war. Wird sie bald wieder so begeistert sein?