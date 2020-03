Florian Silbereisen & Helene Fischer: Unerwartete Liebeserklärung!

Hängt da etwa noch jemand an seiner Ex? Florian Silbereisen schwärmt in den höchsten Tönen von Helene Fischer.

Am Samstagabend flimmerte das große Halbfinale von " " über die -Bildschirme. Kandidatin Paulina Wagner wollte mit dem Song "Unser Tag" von überzeugen. Bei Neu-Juror kamen dadurch Erinnerungen hoch...

Florian Silbereisen: "Helene ist die Perfekteste"

"'Unser Tag' kenn ich in und auswendig. Ich kenne jeden Schluchzer, den Helene macht. Helene ist die Perfekteste. Und wenn man sich mit der Perfektesten vergleicht, ist es nicht immer ganz so einfach", erklärte der Schlagersänger. Paulinas Auftritt habe ihm dagegen nicht ganz so gut gefallen. Und auch fand: "Wenn Helene Fischer rausgeht und den Song singt, willst du die Welt umarmen. Das lebt sie. Das ist ihr Song. Das war bei dir nicht!"

Pietro Lombardi und Florian Silbereisen: Eklat hinter den DSDS-Kulissen

Es ist nicht das erste Mal, dass Florian seine Ex in höchsten Tönen lobt. Bereits vergangene Woche schwärmte er: "Es gibt einen Grund, warum sie so erfolgreich ist. Sie ist mit Abstand die Perfekteste. Die hört nicht auf zu Proben, wenn alle ins Bett gehen, macht sie weiter." Mal sehen, was uns Florian im großen Finale von "DSDS" über Helene berichtet...

Ist Florian firsch verliebt? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: