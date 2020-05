Florian Silbereisen: An Helene Fischers Haus gesehen! Nachbar packt aus

Eigentlich sollte es ihr gemeinsames Liebesnest werden! (35) und (38) hatten schon alles geplant. Das Haus direkt am See wollten sie eigentlich nur umbauen lassen. Ein Pool und ein Wellnessbereich sollten neu entstehen. Mit den Plänen war Florian samt Architekt sogar schon beim Bürgermeister in der bayerischen 800-Seelen-Gemeinde gewesen. Doch der gemeinsame Traum zerplatzte im Dezember 2018, als das Traumpaar nach zehn gemeinsamen Jahren offiziell seine Trennung bekanntgab. Und damit änderten sich auch alle Pläne …

Helene hat seither nicht nur einen neuen Freund. Gemeinsam mit (35) wurde auch ihr Traum vom Liebesnest ein anderer. Statt einer Erweiterung ließ sie inzwischen das alte Haus komplett abreißen, der Neubau wächst – sehr viel größer als ursprünglich einmal geplant. Um den Fortgang der Bauarbeiten kümmert sich nun nicht mehr Florian, sondern Thomas, mit dem Helene dort auch einziehen will.

Kann Florian Silbereisen nicht loslassen?

Doch offenbar kann der Ex nicht wirklich loslassen. Seit der Trennung schwärmt Flori immer wieder von Helene, gab vor einigen Wochen sogar zu, dass er noch immer ein paar Sachen bei ihr stehen habe. Und wenn er sie sieht, dann rollen ihm sogar die Tränen vor Freude die Wangen herunter, wie bei seiner Sendung „Schlagerboom“, die gerade im MDR wieder gezeigt wurde.

Nachbarn von Helene berichten jetzt gar Erschütterndes: Flori soll vor wenigen Monaten in den Abendstunden am neuen Haus seiner Ex gesehen worden sein. Er war alleine. Schaute sich das Grundstück und die Baustelle an. Warum schleicht er um das Anwesen herum? Kann er nicht loslassen? Hängt sein Herz nicht nur noch an Helene, sondern auch am Haus?

Florian Silbereisen: Bittere Abfuhr! Sein Glück steht erneut auf der Kippe!

Es muss furchtbar sein, wenn die Ex plötzlich mit ihrem Neuem die Träume verwirklicht, die man einmal gehabt hat. Und dass plötzlich offensichtlich nichts mehr gut genug ist, sondern jetzt alles schöner, größer, weiter sein muss. Oder wollte sich Flori anschauen, wie gut sein Nachfolger mit der Baustelle zurechtkommt? Oder was er vielleicht sogar dort auch falsch macht? Immerhin hatte er selbst sich früher um alles, was das Anwesen betrifft, gekümmert, mit dem Architekten geplant, bei den Ämtern Genehmigungen eingeholt. Hoffentlich steuert der „Traumschiff“-Kapitän da nicht in einen stürmischen Albtraum hinein…