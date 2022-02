Florian Silbereisen: Helene ist zurück in seinen Armen!

Bittere Nachrichten, ja, die musste ihre kleine Familie zuletzt zur Genüge wegstecken. Ihre süße Tochter Nala erblickte angeblich recht früh das Licht der Welt. Falls das stimmen sollte, war es vermutlich ein großer Schock für die Schlagerkönigin und ihren Partner Thomas Seitel (37)! Zudem verlor der Tänzer gerade vor Gericht gegen einen 76-jährigen Rentner. Er und Helene fühlten sich von ihm belästigt.

Zu allem Übel wurde nun auch noch – zum wiederholten Male – Helenes Konzert im österreichischem Bad Hofgastein verschoben. Auch für ihre Tour im nächsten Jahr gab es bereits Absagen z. B. für den 28. März in Köln. Dabei hatte sie sich doch so sehr gefreut, endlich wieder vor großem Publikum auftreten zu dürfen. Eine Zerreißprobe für jedes noch so starke Nervenkostüm! Ob Helenes Ex-Freund Florian (40) sie jetzt trösten kann? Auch drei Jahre nach der Trennung sind die beiden beste Freunde. Florian erwähnt sie in jedem Interview, schwärmt noch immer in den höchsten Tönen von ihr. Wird er sie in seine nächste Sendung holen? Das wäre sicher nicht nur für die Fans die schönste Überraschung…