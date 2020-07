Florian Silbereisen: Herzklopfen! Diese Frau packt über ihre Gefühle für Flori aus!

Wie Sarah Zucker nun bei "MDR um 4" berichtet, hatte sie vor ihrem Auftritt in Florians Liebessendung enorm Herzklopfen. So erklärt sie: "Ich kann mich sehr gut daran erinnern, was mir davor auf jeden Fall durch den Kopf ging. Mir war total übel. Ich erinnere mich gut, wir standen beide hinterm Vorhang, und ich habe ihn angeguckt, ich so: 'O Gott, mir ist so übel!' Und ich wurde auch ganz oft angesprochen: 'Willst du dich mal setzen? Willst du dich setzen?' Nee, wirklich, also das habe ich tatsächlich so noch nicht erlebt, so eine Extremsituation." Ehrliche Worte, die zeigen: Ein Auftritt bei Florian ist und bleibt einfach etwas ganz besonderes...