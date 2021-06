Florian Silbereisen: Herzklopfen - Helene Fischer ist zurück in seinen Armen

Oder feiert das Ex-Paar sogar gemeinsam? Schließlich hat Helene nur einen Tag später Geburtstag! Den perfekten Ort gibt es auch schon: Mallorca. Auf der traumhaften Baleareninsel besaßen sie ein eigenes Liebesnest. Oder darf's vielleicht exotischer – und somit auch diskreter – sein? So oder so plauderte Flori bereits aus, auf jeden Fall feiern zu wollen: "Mit ein paar Freunden, vielleicht auch im größeren Rahmen, je nachdem, was dann erlaubt ist!" Und dann gibt es sicher auch das, was er in der Corona-Zeit am meisten vermisste: herzliche Umarmungen. "Mir fehlt die Nähe zu Menschen sehr", klagte er zuletzt. Es wäre vielleicht Florians größtes Geburtstagsgeschenk, Helene wieder in die Arme schließen zu dürfen – und erst mal nicht mehr loszulassen…