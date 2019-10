Florian Silbereisen: Herzzerreißende Szenen im Bierzelt!

Seit der Trennung ist es still um das einstige Traumpaar der Schlagerwelt geworden. (35) flüchtete sich mit ihrem neuen Partner (35) in die berufliche Auszeit. Auch Florian Silbereisen (38) schien die ganz großen Auftritte vor Publikum lieber zu meiden. Bis jetzt…

Der Entertainer zählte zu den Stargästen des diesjährigen Oktoberfests in München. Doch die Bilder, die uns von der Wiesn erreichen, sahen nicht ganz so ausgelassen aus, wie man sie von dem Fest, bei dem der Alkohol in Strömen fließt, eigentlich kennt. Inmitten der lautstark feiernden Menge im Schottenhamel-Festzelt (8.000 Plätze auf zwei Ebenen) sitzt Florian auf einer Bierbank. In der Hand einen vollen Maßkrug Bier, seine Augen dagegen leer und traurig. Auf die flapsige Frage eines Reporters, ob er in Flirtlaune sei, antwortete Florian schmallippig: „Das mit der Flirterei wird heute ganz wenig, weil wir mit vielen Freunden da sind. Wir machen uns einen schönen Brotzeitabend und trinken eine Maß Bier dazu, und das reicht.“

Florian Silbereisen: Glücklich als Single?

Dabei gilt Florian seit der Trennung von Helene als einer der begehrtesten Singles Deutschlands, viele Frauen umschwärmen ihn, sogar seine Schlagerkolleginnen überhäufen ihn öffentlich mit Komplimenten. Und das Oktoberfest gilt als DAS Flirt-Event des Jahres – da haben sich schon viele Paare gefunden. Doch daran scheint Florian offenbar nicht zu denken. An seiner Seite waren an diesem Abend nicht etwa wechselnde attraktive Damen, sondern gute Bekannte, wie etwa der Moderator (52) und seine Frau Ilke. Auch Sänger Oli. P (41) gehörte mit zur Gesellschaft.

Florian Silbereisen: Erfolg! Bitterer Schlag für Thomas Seitel!

Doch eine Person fehlte. Eine, mit der er in den Jahren zuvor so oft auf der Wiesn war, Spaß hatte, lachte, unbeschwert sein konnte: Helene. Vermisste er sie bei all dem Trubel im Festzelt? Zehn gemeinsame Jahre kann man nicht so leicht vergessen, und wehmütige Erinnerungen bahnen sich auch in den unmöglichsten Situationen ihren Weg. Etwa, wenn alle um einen herum in Feierstimmung sind. Emotionen kann man schlecht kontrollieren – auch wenn Florian sich bisher tapfer mit seiner neuen Rolle als Helenes guter Freund zu arrangieren schien.

Helene bleibt allgegenwärtig

Helene hatte im Dezember 2018 schließlich betont: „Wir gehen hier als Freunde gestärkt raus (…). Nichts und niemand kann uns erschüttern!“ Und Florian erklärte ebenso in einem Interview: „Auch wenn viele das nicht glauben wollen, wir sind und bleiben beste Freunde. Uns verbindet so viel, wir haben gemeinsam so viel erlebt, das bleibt für immer.“ Aber es bleiben eben auch die Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse in Zeiten, in denen sie noch ein Paar waren. Und die Traurigkeit, dass man etwas in seinem Leben verloren hat.

Helene war übrigens wenige Tage zuvor auch in München unterwegs: Da war sie zusammen mit Thomas bei einem romantischen Dinner. Nur einen Katzensprung entfernt feierte Florian Oktoberfest. Seine Ex ist aber auch dort immer präsent. Jede Festzelt-Kapelle spielt ihre Hits rauf und runter. Das ist sicher schwer zu ertragen – auch mit einer Maß Bier in der Hand…

