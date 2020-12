Florian Silbereisen: Hochzeits-Hammer!

Wie nun bei einem Blick in das Neujahrs TV-Programm deutlich wird, strahlt das "ZDF" auch am 01. Januar wieder zwei Folgen der beliebten Sendereihe aus. So sticht Florian Silbereisen zuerst mit "Das Traumschiff" in hohe See, um dann im idyllischen Tirol in Sachen Hochzeit unterwegs zu sein. Ob bei Florian wohl bei so viel Liebe im echten Leben die großen Gefühle auch wieder wachgekitzelt werden? Wir können definitiv gespannt sein...