Florian Silbereisen: Hochzeits-Knaller! Jetzt ist es offiziell!

Bei ist ordentlich was los! Erst am vergangenen Wochenende war der Schlagerstar bei "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" zu sehen und ließ damit alle Fan-Herzen höher schlagen. Doch damit nicht genug...

Helene Fischer: Bittere Enthüllung nach den Verlobungs-Gerüchten

Florian Silbereisen ist überglücklich

Bei "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" konnten sich die Zuschauer am vergangen Wochenende über ein ganz besonderes Ereignis freuen. So machte Schlagerstar seiner Anna-Carina vor laufender Kamera einen Heiratsantrag und sorgte damit für einen absoluten Wow-Moment! Auch Florian zeigte sich davon sichtlich gerührt und strahlte mit den beiden um die Wette. Womit Flori jedoch nicht gerechnet hat: Auch ihm wird bei der Hochzeit von Anna-Carina und Stefan eine ganz besondere Rolle zu Teil!

Damit hat Florian nicht gerechnet

Nachdem Stefan vor seiner Anna-Carina auf die Knie ging, ließ er es sich nicht nehmen, Florian auf das Amt des Trauzeugen festzunageln. So überrumpelte Stefan seinen alten Freund Flori mit der Frage: "Wirst du jetzt Trauzeuge?" Auch Anna-Carina strahlte Flori entgegen: "Ja bitte!" Ein Moment, in dem Florian einfach nicht verneinen konnte: "Soll ich? Ja okay, mach ich (lacht). Ausgemacht, komm (gibt Stefan die Hand). Mach ich! Dann wird das was werden! Herrlich! Okay." Wow! Was für Hochzeits-Hammer- für den Moderator. Ob Florian wohl demnächst auch die große Liebe finden wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

Wow! Was für ein Ring, liebe !