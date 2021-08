Florian Silbereisen: Hohn und Spott - Helene macht ihm einen Strich durch die Rechnung

Am vergangenen Wochenende feierte Florian Silbereisen bei der großen "Schlagerstrandparty" nicht nur sein 30-jähriges Bühnenjubiläum, sondern ebenfalls seinen 40. Geburtstag! Für Florian definitiv ein ganz besonderer Moment! So lud er alles ein, was in der Schlagerwelt Rang und Namen hat. Doch eine Person fehlte: Helene Fischer. Vor allem für alle eingefleischten Helene-Anhänger ein riesiges Defizit...