Florian Silbereisen: "Ich werde mich zurückziehen"

Huch, so kennen wir ja gar nicht! Obwohl sich der Sänger zu privaten Themen eher bedeckt hält, überrascht er seine Fans nun mit einer intimen Beichte...

Florian Silbereisen feiert Weihnachten sein "Traumschiff"-Debüt

An Weihnachten ist es endlich soweit! Die Fans von Florian Silbereisen haben die Möglichkeit, ihr Idol als neuen Kapitän von "Das Traumschiff" im zu bewundern. Für Florian ein ganz besonderer Moment. Schließlich musste er sich nach der Bekanntgabe seiner neuen Rolle einer Reihe von Anfeindungen stellen, dass er für diesen Job nicht geeignet wäre. Doch obwohl der Star mächtig stolz auf sich sein kann, berichtet er nun, dass er sich die TV-Ausstrahlung ganz alleine angucken möchte...

Florian Silbereisen zieht sich zurück

Wie Florian nun verrät, will er sich die "Traumschiff"-Folge ganz alleine angucken. So erklärt er gegenüber "Leute heute": "Das 'Traumschiff' ist Kult, so auch bei meiner Familie, seitdem ich denken kann. Und dass ich jetzt hier als Kapitän dann am 26. das erste Mal auf der Brücke stehen darf, ist für mich natürlich eine wirklich große Ehre. (...) Ich werde es mir anschauen, aber ich glaube, ich schaffe es nicht im Kreis der Familie. Ich glaube, ich werde mich für 90 Minuten mal zurückziehen müssen. Danach komme ich dann gerne ins Wohnzimmer. Aber ich muss dann, glaube ich, erst mal in Ruhe selbst gucken." Bleibt somit nur zu hoffen, dass Florian mit seiner Familie nach der Ausstrahlung seinen Erfolg dennoch ein wenig feiert...

