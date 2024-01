Florian Silbereisen: Im Babyglück – er zeigt seine Vater-Qualitäten!

Leidenschaftlich schlingt er die Arme um sie, drückt sie eng an sich und küsst sie. Wow! So haben wir den Entertainer vermutlich noch nie mit einer Frau gesehen. So hingebungsvoll und bis über beide Ohren verliebt. Nicht einmal mit Helene. Doch wer ist diese Frau, die Flori so den Kopf verdreht hat?

Leider sind die Knutsch-Fotos nur Szenen aus der "Traumschiff"-Folge "Nusantara", in der sich Kapitän Max Prager in eine verheiratete Frau – gespielt von Wanda Perdelwitz (39) – verliebt. Also keine neue Liebe im echten Leben. Dafür darf der Schlagerstar an Bord der "MS Amadea" aber schon einmal seine Vater-Qualitäten unter Beweis stellen. Während der Dreharbeiten kümmerte sich der 42-Jährige in seiner Rolle liebevoll um den kleinen Jungen Nemo. Doch auch abseits der Kameras wurde schnell klar: Flori hat ein Händchen für Kinder. Kein Wunder, immerhin hat er viele Nichten und Neffen. Er liebt die Kleinen. Eine eigene kleine Familie wäre sein größter Wunsch: "Ich möchte Nachwuchs."