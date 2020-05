Florian Silbereisen: Im Glück! Sein süßes Geheimnis wurde gelüftet!

Jubel- bei ! Der Schlager-Star hat nun wieder allen Grund zur Freude!

Florian Silbereisen musste einige Tiefschläge verkraften

Die vergangenen Monaten waren auch für Florian Silbereisen alles andere als leicht! So wurden auf Grund der aktuellen Situation nicht nur all seine Show-Termine abgesagt, auch die Dreharbeiten für "Das Traumschiff" mussten unterbrochen werden. Doch jetzt die wundervollen Neuigkeiten! Wie Ross Antony nun via verkündet, ist Florian schon bald wieder auf der großen Show-Bühne zu sehen! So veröffentlicht der Sänger jetzt einen Post mit den neuen Tour-Daten für Florians legendäre Show "Das große Schlagerfest XXL - Die Party des Jahres".

Florian Silbereisen lässt die süße Bombe platzen

"Wir werden sowas von die Sau rauslassen! Whoop - whoop. Ich kann es kaum erwarten", heißt es von Ross Antony zu dem Post, auf dem die neuen Tourdaten neben einem strahlenden Florian Silbereisen zu sehen sind. Das so eine Nachricht von allen treuen Schlager-Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar. So posten sie: "Wir freuen uns schon auf euch alle und feiern gemeinsam in der ersten Reihe. Die neuen Termine sind schon mit eingeplant" sowie "Endlich. Wir sind dabei!" Mehr Fan-Begeisterung gibt es definitiv nicht...