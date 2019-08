Florian Silbereisen: Im Internet feiern sie schon sein Eltern-Glück

Für die Fans wäre es die Erfüllung eines Traums: (35) und (38) wieder vereint – so, als sei es nie aus gewesen… Seitdem die Trennung bekannt wurde, wünschen sich viele nichts sehnlicher als ein Comeback des Paares. Und deswegen schreiben glühende Anhänger das Liebesmärchen der beiden einfach weiter – im Internet!

Angeblich sind Helene und Florian ja nur noch Freunde. Doch das wollen viele Fans nicht akzeptieren! Sie verfassen sogenannte „Fan-Fiction“, denken sich also Geschichten über ihre Idole aus und veröffentlichen sie dann z. B. in sozialen Netzwerken. Was dabei auffällt: In vielen Erzählungen sind Helene und Flori gar nicht getrennt – und der Neue der Schlagersängerin, (34), spielt oft gar keine Rolle! Im Gegenteil: Bei gibt es inzwischen kapitelweise Love Storys, und in denen sind Florian und Helene nicht nur verlobt, die beiden feiern sogar ihr Eltern-Glück!

Florian Silbereisen schürt Baby-Sehnsüchte

Der Verfasser schildert z. B. eine Szene, in der das Paar gemeinsam mit seiner Tochter in einem Hotelzimmer erwacht: „Florians Blick lag voller Liebe auf unserem Schatz, während seine Hand beschützend auf meiner lag. Als er bemerkte, dass ich wach war, strahlte er mich verliebt an.“ Die rund 800 Abonnenten der Seite sind ganz aus dem Häuschen!

Florian Silbereisen und Michelle: Jetzt lüftet sie ihr süßes Geheimnis!

Auch auf anderen Instagram-Accounts oder auf der E-Book-Plattform „Wattpad“ wird ihre Geschichte voller Romantik weitergesponnen – auf Letzterer fantasiert eine Autorin sogar über Zwillingsnachwuchs. Und so manch ein Fan, der das liest, hat nur einen großen Wunsch: Ach, wäre das doch alles wahr…

