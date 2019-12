Florian Silbereisen: Intime Enthüllung! Jetzt spricht er Klartext!

Huch, so kennen wir Florian Silbereisen ja gar nicht. In einer überraschenden Beichte gibt der Sänger nun intime Einblicke in sein Privatleben...

Na das ist mal eine Überraschung! Eigentlich ist Florian Silbereisen dafür bekannt, dass er sich so gut wie nie zu privaten Dingen äußert. Umso schöner somit die neuste Nachricht von dem Schlager-Star...

Florian Silbereisen ist in Weihnachtsstimmung

Florian ist aktuell scheinbar in Plauderlaune. So erklärte er erst kürzlich, dass er sich einen Weihnachtsbaum bestellt hat und das Fest der Liebe kaum abwarten kann. Gegenüber " "-"Brisant" erläuterte er: "Ich habe mir heute gerade einen Weihnachtsbaum bestellt, kein Scherz." Er ergänzt: " Also nur den Baum. Ich schmücke ihn dann schon selbst. Aber ich habe mir jetzt mal einen Weihnachtsbaum liefern lassen." Doch wie wird Florian die Weihnachtstage verbringen?

Florian spricht über Weihnachten

Wie Florian berichtet, wird er die Weihnachtszeit dazu nutzen, um ein wenig die Seele baumeln zu lassen: "Die Zeit sich zu nehmen, einfach in Ruhe mal nichts zu tun. Ein paar Stunden auf dem Sofa verbringen und die Langeweile richtig genießen." Ob ihm dabei jemand Gesellschaft leisten wird, wollte Florian allerdings nicht verraten. Wir können also gespannt sein, ob uns der Schlagerstar via "Social Media" mit ein paar Weihnachts-Fotos versorgt, die Einblicke in seine Festtage geben…

