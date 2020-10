Florian Silbereisen: Jaa, diese Nachricht bringt ihn zum Strahlen!

Auch Florian Silbereisen stand in den letzten Monaten vor einer Reihe von Herausforderungen. So wurden nicht nur die Dreharbeiten für "Das Traumschiff" zu Beginn der Corona-Pandemie auf Eis gelegt, auch einige Auftritte des Sängers mussten abgesagt werden. Doch mittlerweile läuft es für Florian wieder richtig gut - zum Glück! So feiert der Ex von Helene Fischer nicht nur im Schlager wieder absolute Mega-Erfolge, auch die Dreharbeiten für "Das Traumschiff" wurden nun neu angestoßen. Wie hervorragend Florian dabei seine Rolle als Kapitän ausübt, berichtet nun der Navigator des Traumschiffes Kapitän Elmar Mühlebach...