Florian Silbereisen: Jaa, eine neue Helene lässt ihn strahlen!

Der Entertainer ist derzeit auf dem absoluten Höhepunkt seines Erfolges: mit seiner beliebten Schlagershow in der ARD, als "Traumschiff"-Kapitän im ZDF und neuerdings auch als neuer Jury-Chef von "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL. "Ich freue mich darauf. Auch wenn viele das nicht verstehen", sagt er laut "Schöne Woche". "Ich weiß, dass ich auf dem derzeit gefährlichsten Schleudersitz im deutschen Fernsehen Platz nehme." Das Risiko geht er gerne ein. Denn er hofft, dort eine junge Frau zu finden, die sein Herz höher schlagen lässt. Eine, die wie Helene Talent, Aussehen, Charme und Stimme hat. "Ein Star ist dann ein Superstar, wenn er nicht nur singen, sondern begeistern kann", weiß Flori.

Als er sich 2008 in Helene verliebte, war er schon längst berühmt. Sie stand aber noch am Anfang ihrer Schlagerkarriere – und wurde an seiner Seite zur erfolgreichsten Sängerin Deutschlands. Vielleicht hofft Florian nun, diese Geschichte noch einmal erleben zu dürfen. Mit einer neuen Frau. Und endlich mit einem Happy End!