Florian Silbereisen: Jaa, er hat eine neue Helene!

Via "Instagram" hat Florian jetzt für seine Fans ein paar ganz besondere Bilder von seiner "Adventsshow" parat! Ein Schnappschuss sorgt dabei jedoch für besonders viel Aufsehen! Florian ist nämlich darauf zu sehen, wie er voller Freude neben dem Nürnberger Christkind in die Kamera strahlt! Auch wenn Helene Fischer kein Teil der Show mehr ist, scheint Florian dennoch tolle Unterstützung gefunden zu haben! Und auch die Fans zeigen sich von Floris großem Abend sichtlich begeistert. So ist zu lesen: "Ein sehr schönes Bild mit dem Nürnberger Christkind" sowie "Und so starten wir Alle in diese wundervolle, hoffnungsvolle Zeit." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum...