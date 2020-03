Florian Silbereisen: Jaa, er redet über eine neue Liebe!

Na das ist mal eine Überraschung! Eigentlich hält sich Florian Silbereisen zu privaten Dingen stets bedeckt - bis jetzt...

Florian Silbereisen feiert "DSDS"-Debüt

Am Wochenende war dabei zu sehen, wie er erstmals bei " " am Juroren-Pult saß! Für seine Fans eine absolute Sensation! Doch nicht nur Florians erster Auftritt in der Casting-Show sorgte bei seinen Anhängern für reichlich Aufsehen. Juroren-Kollege ließ es sich nämlich nicht nehmen, während der Show auch ein wenig in dem Privatleben des Schlager- zu bohren und konnte ihm damit die ein oder andere Antwort entlocken...

Florian wird ins Verhör genommen

Wie die "DSDS"-Zuschauer am Wochenende beobachten konnten, scheint Dieter Bohlen jede Menge Interesse ans Floris Liebesleben zu haben. So fragte er verschmitzt: "Bist du eigentlich vergeben im Moment?" Florian antwortete verlegen und mit rotem Kopf: "Ich wollte schon immer bei meiner ersten DSDS-Folge über mein Liebesleben reden." Nach einem eindeutigen "Nein" klingt das jedenfalls nicht. Ob uns Florian in der nächsten Zeit wohl mit einer Liebes-Beichte überraschen wird? Wir können gespannt sein...

