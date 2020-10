Florian Silbereisen: Jaa, es ist wahr!

In der letzten Zeit wurde bereits regelmäßig darüber berichtet, dass am 16. Oktober die musikalische Winter-Edition des Albums von Florian Silbereisen und Thomas Anders auf dem Markt erscheinen soll. Florian und Thomas hielten sich dazu zwar noch weitestgehend bedeckt, doch jetzt gibt Florian via Instagram endlich ein Statement zu der Jubel-News ab: "Thomas und ich sind voller Vorfreude – nur noch 4 Tage! Am Freitag erscheint endlich die Winter Edition von unserem Duett-Album." Das so eine Nachricht von seinen treuen Followern nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...