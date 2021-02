Florian Silbereisen: Jaa, Helene ist wieder an seiner Seite

Helene Fischer & Thomas Seitel

Verlobung - Sie wagen den nächsten Schritt

Auf den ersten Blick fällt er gar nicht groß auf. Ein schlichter gelbgoldener Ring an der linken Hand von Helene Fischer. Einer von mehreren. Doch es sieht so aus, als sei dieser eine Ring nicht irgendeiner. Um was für einen Ring es sich dabei handelt, erfährst du im VIDEO: