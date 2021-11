Florian Silbereisen: Jaa, jetzt ist es offiziell!

Obwohl der Start von Florian Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän Max Parger ganz schön holprig war, feiert der Sänger mit der Kultsendung mittlerweile absolute Mega-Erfolge! So wird Florian auch an den Feiertagen in diesem Jahr wieder im TV zu sehen sein! Wie nämlich nun aus einer Pressemittelung hervorgeht, wird Florian am zweiten Weihnachtstag in Richtung Schweden aufbrechen, sowie mit der "Kreuzfahrt ins Glück" die Toskana bereisen. Und auch an Neujahr darf Florian nicht fehlen! Zum Jahresauftakt können sich die Fans mit ihm auf eine Reise durch Namibia und nach Kreta freuen! Was für wundervolle Neuigkeiten! Welche Traumziele Florian mit seiner Crew im nächsten Jahr wohl noch alles ansteuern wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...