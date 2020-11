Florian Silbereisen: Jaa, jetzt ist es raus!

"Ja, das hat sich dann so ergeben. Ich bin ja wirklich, was Social Media betrifft, jetzt nicht der Experte, kenne mich da auch nicht so gut aus. Aber damals war ich dann für kurze Zeit mal bei DSDS mit am Start. Und Pietro ist da natürlich - Lombardi - ist da vorn dabei und der hat mir das dann hinter den Kulissen ein bisschen erklärt. Und dann habe ich das mal ausprobiert, und es macht tatsächlich Spaß", berichtet Florian nun bei "MDR um 4" und verrät gleichzeitig, dass wir also Pietro zu verdanken haben, dass sich Flori nun auch zu einem waschechten Influencer entwickelt...