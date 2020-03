Florian Silbereisen: Jaa, jetzt ist es raus!

Eigentlich ist Florian Silbereisen dafür bekannt, dass er sich zu privaten Themen weitestgehend bedeckt hält. Doch jetzt die Überraschung...

Florian Silbereisen lüftet sein süßes Geheimnis

Seit einigen Tagen ist Florian ebenfalls bei unterwegs und feiert damit absolute Mega-Erfolge. So erklärt er gegenüber " ": "Ich habe mir immer gedacht, mit 38 bin ich dafür zu alt, aber ich habe dann Dieter kennengelernt und dann hat der mir gezeigt, was er da täglich macht und dann habe ich mir gedacht: 'Na ja, wenn der das macht, dann darf ich mit 38 auch noch anfangen!'" Doch wie Florian weiter erklärt, musste er auch schon einen kleinen Tiefschlag verkraften...

Florian wurde angefeindet

"Ich habe das erste Foto da gepostet und habe gleich mal richtig Anpfiff bekommen, weil ich Schuhe irgendwie auf dem Sofa anhatte", erklärt Florian weiter. Doch zum Glück ist Resonanz auf den Großteil seiner Bilder stets positiv. So wurde der Star vor allem für seinen jüngsten Instagram-Post gefeiert, da er einen intimen Einblick in sein zu Hause gab. Florian zeigte sich nämlich dabei, wie er am Herd ein Pasta-Gericht zubereitete. Für seine Fans eine absolute Sensation! Mit was für einem Bild uns Florian wohl als nächstes überraschen wird? Wir können gespannt sein...

