Florian Silbereisen: Jaa, jetzt macht er es bei Instagram offiziell!

"Endlich wieder 'SCHLAGERBOOOM'", verkündet Florian nun zu einem seiner jüngsten "Instagram"-Videos, in dem er seine Fans von der Hammernews unterrichtet! Nach all den Monaten, in denen Florian seine Shows ohne Publikum produzieren musste, haben seine Anhänger nun endlich wieder die Möglichkeit, mit Florian live und in Farbe zu feiern! Für den Schlagerliebling ein ganz besonderer Moment! Aber auch seine Community freut sich riesig über die wunderbare Info! So heißt es unter dem Beitrag: "Servus Florian, es ist so schön zu sehen, wie Du Dich freust. Ich freue mich auch riesig auf den 'Schlagerbooom'" sowie "Wie süß du dich freust, Flo! Ich freu mich auch so wahnsinnig auf den 'Booom'". Wow! Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum...