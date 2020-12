Florian Silbereisen: Jaa, jetzt redet er über seine Gefühle!

Am vergangen Wochenende war Florian Silbereisen dabei zu sehen, wie er mit seinen Schlagerkollegen das "Adventsfest der 100.000 Lichter" feierte. Für Florian ein ganz besonderer Moment. So berichtet er jetzt, dass er durch diese besondere Show so richtig in Weihnachtsstimmung gerät: "Es ist tatsächlich so, dass für mich die Weihnachtszeit jedes Jahr mit dieser Show beginnt. Und am Ende dieser Show bin ich tatsächlich in Weihnachtsstimmung, jedes Mal. Man ist ja voller Adrenalin. Man arbeitet Tag und Nacht und man bereitet sich vor. Und während der Show merke ich dann schon, während ich auch diese Lieder singe, ich werde immer entspannter." Und auch Floris Fans zeigen sich sichtlich begeistert von der Show...