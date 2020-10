Florian Silbereisen: Jaa, jetzt spricht er über seine Gefühle!

Das in der Schlagerwelt einige Kollegen von Florian Silbereisen auch mittlerweile seine Freunde geworden sind, ist definitiv nichts Neues. So verbindet Florian unter anderem ein enges Band der Freundschaft mit Beatrice Egli und Michelle. Doch wie Florian nun berichtet, ist auch Jürgen Drews ein fester Bestandteil in seinem Freundeskreis. In einer emotionalen Beichte bringt Florian deshalb nun auch seine tiefe Sympathie gegenüber Jürgen zum Ausdruck...