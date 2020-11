Florian Silbereisen: Überglücklich! Er bestätigt die süße Neuigkeit!

Auch an Florian Silbereisen gingen die letzten Monate nicht spurlos vorüber! So war lange unklar, welche Shows des Entertainers überhaupt stattfinden können. Für seine Fans alles andere als leicht! Doch jetzt die Jubel-News! Während Helene Fischer ihre legendäre Weihnachtsshow absagen musste, verrät Florian nun, dass sein Adventsfest der 100.000 Lichter stattfindet. Via Instagram verkündet er: "Weihnachtszeit ist Traditionszeit! Auch in diesem Jahr wird uns beim Adventsfest der 100.000 das Nürnberger Christkind besuchen und viele Kinderfragen beantworten!" Dazu teilt er ein Bild von sich und dem Christkind, auf dem er über beide Ohren strahlt. Das so eine Nachricht von seiner treuen Community nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...