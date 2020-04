Florian Silbereisen: Jaa, sein Glück ist zurück!

Reddit this

Wie schön! Am Wochenende war Florian Silbereisen dabei zu sehen, wie er mit den anderen Juroren bei "DSDS" den Gewinner fürs Jahr 2020 kürte. Doch während Flori für seinen -Juroren-Job anfänglich noch in die Kritik geriet, konnte er die Fan-Herzen mittlerweile auch dabei für sich gewinnen...



Die Fans von Florian waren skeptisch

Als Florian bekannt gab, dass er bei DSDS in der Jury platznimmt, zeigten sich seine Fans davon nur wenig begeistert. So kommentierten sie unter einem -Post von Florian: "Ich fände es super Flori dich wieder zu sehen, aber gerade bei DSDS? Ich persönlich mag diese Sendung nicht, deshalb schaue ich am Samstag auch nicht. Flori, ich warte auf deine eigenen Sendungen" sowie "Schade, dass du dich dem Format hingibst..." Autsch! Definitiv harte Worte! Doch Florian konnte seine Widersacher vom Gegenteil überzeugen...

Florian wird mit Komplimenten überschüttet

Wie unter dem jüngsten -Post von Flori deutlich wird, den er kurz nach dem DSDS-Finale veröffentlichte, konnte er seine Community davon begeistern, dass er auch bei DSDS einen Bomben-Job ablieferte. So sind sie der Meinug: "Du warst super! Hoffe Du bist nächstes Jahr wieder dabei! Schönes Wochenende" sowie "Sympathisch und verstellt sich nicht - Flori ist so korrekt." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Ob Florian im kommenden Jahr wohl wieder mit von der DSDS-Partie ist? Wir können gespannt sein...