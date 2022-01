Florian Silbereisen: Jaa, seine Gefühle sind echt!

Wie Florian jetzt berichtet, sind er und die Kultsendung wahre "Geburten-Zwillinge". Der "ZDF"-Klassiker wurde nämlich erstmals im Geburtsjahr von Florian ausgestrahlt. So berichtet Flori nun bei "2021, Das Quiz" voller Stolz: "1981 bin ich geboren, das 'Traumschiff' auch, gleich alt." Was für ein doppelter Jubelgrund! In seiner Kindheit hätte Florian wohl niemals vermutet, dass er irgendwann die Rolle des "Traumschiff"-Kapitän mit Bravour ausfüllt!

In welchen TV-Projekten wir Florian wohl in den kommenden Monaten wohl noch sehen werden? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!