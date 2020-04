Florian Silbereisen: Jaa, verraten! Jetzt kommt die süße Wahrheit ans Licht

Reddit this

Dieter Bohlen schwärmt von seinem „DSDS“-Kumpel Florian Silbereisen. Geht die Männerfreundschaft jetzt in die nächste Runde?

Die letzte Folge von „ “ ist gelaufen. Gefunden wurde ein neuer Superstar – und das schönste -Duo seit Tom und Jerry! Mit seinem Jury-Debüt in der Castingshow konnte (38) nämlich nicht nur die Herzen der Zuschauer für sich gewinnen, sondern auch die uneingeschränkte Zuneigung von Oberschiedsrichter (66)! Das Ganze schreit also förmlich nach einer Verlängerung.

Doch auf die entsprechenden Fan-Bitten auf kam von Dieter nur ein knappes „Nein, Flori macht seine Sendungen wieder“. Stattdessen wolle sich der Sender nach einer neuen Besetzung umschauen. Eine Entscheidung, die Dieter sicher hart trifft. Denn Florian konnte mit seiner herzlichen Art nicht nur Fans und Jury-Kollegen (32) und (27) für sich gewinnen, sondern eben auch den sonst von Natur aus eher raubeinigen Bohlen.

Kehrt Florian Silbereisen zu DSDS zurück?

Der war so hin und weg, dass er dem Ex von (35) nicht nur den Ehrenplatz direkt neben seinem eigenen Jury-Sessel zuwies, sondern kurz nach dem „DSDS“-Finale auch noch seinen Gefühlen freien Lauf ließ: „Danke, Flori, Freunde für immer!“, schrieb er überschwänglich in einer Instagram-Story. Wie süß!

Florian Silbereisen: Schlimm, was er jetzt ertragen muss!

Ob bei so viel Herzblut wirklich schon das letzte Wort in Sachen Jury-Job gesprochen ist? Schließlich hat Dieter ein Mitspracherecht, wenn es um die Besetzung geht. Und Flori kann derzeit weder als „Traumschiff“-Kapitän auslaufen noch mit seiner Combo Klubbb3 auf Tour gehen. Es besteht also noch die Chance auf ein Wiedersehen bei „DSDS“.