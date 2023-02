Florian Silbereisen: Jetzt bekommt er sein Fett weg!

Vanessa Mai hatte keine Lust mehr auf Tränen per Knopfdruck, knappe Kleidung und gestellte Szenen. "Ich werde nicht mehr meine Eltern einladen, weinen oder meinen Hund auf die Bühne holen", stellt sie klar. "Endlich kann ich alles so machen, wie ich es will. Ich werde mich nie wieder derart bevormunden lassen."

Damit meint sie vor allem die strengen Vorgaben von TV-Produzent und Silbereisen-Manager Michael Jürgens. Wer bei Flori in der Show sein will, muss sich nach Michael richten. Doch das scheint wohl nicht immer so leicht zu sein. Sängerin Vanessa Mai hat jedenfalls keine Lust mehr darauf, sich in dieses Korsett zwängen zu müssen und schlägt damit auch gegen Florian Silbereisen. Denn der lebt und liebt ja bekanntlich dieses Show-Modell und die Schlagerwelt. Es ist eben nicht alles Gold, was glänzt, dass gilt auch für die Schlagerwelt.

