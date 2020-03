Florian Silbereisen: Jetzt bricht alles über ihm zusammen!

Reddit this

Armer ! Eigentlich hat er sich so sehr auf die "Schlagerlovestory.2020 – Die total verliebte Frühlingsshow" gefreut. Diese musste nun jedoch überraschend abgesagt werden. Der Grund: Das Coronavirus!

Florian Silbereisen im Glück: Er kann es selber kaum fassen!

Traurige Nachricht für die Fans

Ganze 5000 Besucher sollten am 14. März in der Messehalle in Halle dabei sein, wenn diverse die Bühne rocken. Dazu wird erst jetzt leider nicht mehr kommen. „Mit Blick auf unsere Verantwortung für die Gesundheit unserer Besucherinnen und Besucher, aber auch mit Blick auf unsere gesellschaftliche Verantwortung, haben wir schweren Herzens diese Entscheidung treffen müssen“, erklärt der MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi.

Über die Absage ist Flori natürlich sehr traurig, zeigt jedoch Verständnis: „Wir vertrauen den Experten, die darum gebeten haben, auf Großveranstaltungen in diesen Wochen zu verzichten, um weitere Ansteckungen in diesem frühen Stadium zu verhindern. Je konsequenter wir jetzt am Anfang handeln, desto früher können wir alle wieder zur Normalität zurückkehren.“

Eine neue Liebe für Florian Silbereisen! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: