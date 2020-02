Florian Silbereisen: Jetzt bricht sein Lügenkonstrukt zusammen!

Zwei Jahre ist es her. Damals präsentierte Florian Silbereisen sein brandneues Klubbb3-Bandtattoo und schwärmte, laut "Schöne Woche": "Ich finde dieses Symbol einfach sehr, sehr schön, weil es zeigt, dass es eine Freundschaft gibt, die für immer bleibt." Doch "für immer" ist nun mal eine sehr lange Zeit. Eine schockierende Enthüllung wirft nun eine brennende Frage auf: Ist die Freundschaft von Flori, Christoff und Jan Smit nur noch eine große Lüge?

Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Seit Monaten brodelt es beim Trio Klubbb3. Das neue Album? Auf Januar 2021 verschoben. Gemeinsame Konzerte? Fehlanzeige! Körper (u. a. Kehlkopfentzündung) und Seele von Jan Smit streiken angeblich. Es ist gerade einmal etwas mehr als drei Wochen her, dass er deswegen eine große Auszeit ankündigte. Merkwürdig dabei: Die Auszeit gilt offenbar nur für Klubbb3! Jedenfalls ist Jans Kalender schon wieder gut gefüllt: Er hat eine Lesung vor einer Schulklasse gehalten, bereitet sich auf die Moderation des Eurovision Song Contests vor, tritt Ende März bei einem Schlagerfestival auf, absolviert eine Theatertournee. Und das, obwohl der smarte Schlagerstar doch angeblich so angeschlagen ist!

Was ist bei Flori los?

Wieso geht so etwas nicht mit Klubbb3? Haben sich die Jungs längst zerstritten – und tischen uns trotzdem noch die große Freundschafts-Lüge auf? Flori wiegelte zuletzt ab. Doch die Tatsachen sprechen eine andere Sprache. Fakt ist: Florian sollte sich in Zukunft genauer überlegen, was er sich so in die Haut stechen lässt. Die Beziehung mit Helene Fischer, deren Konterfei er auf dem Oberarm trägt, zerbrach, und nun knirscht es auch noch bei Klubbb3. Die Tattoos bringen ihm offenbar nur Unglück…

Huch, so kennen wir Flori ja gar nicht...