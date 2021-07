Florian Silbereisen: Jetzt droht sein Glück erneut zu zerbrechen

Am vergangenen Samstag lud Thomas Gottschalk zur "ZDF"-Hitparade ein und feierte mit Stars und Sternchen, die in der Schlagerwelt Rang und Namen haben. Er heizte dabei den Zuschauern vorm TV so ordentlich ein, dass er sich über Top-Einschaltquoten freuen konnte. Doch damit nicht genug! Thomas sorgte an dem Abend auch bei seinem Gast Giovanni Zarrella für ordentlich Herzklopfen! Als nämlich das Ende der Show eingeleitet wurde, holte Thomas den Sänger mit zu sich vor die Kamera und legte ihn den Zuschauern "nochmal ganz besonders ans Herz." Definitiv ein bedeutender Moment! Schließlich wird Giovanni am 11. September im "ZDF" seine eigenen Schlagershow moderieren. Giovanni schwärmte gegenüber "Bild": "Ein kleiner TV-Traum für mich. Das war anders geplant. Ich stand an der Seite, als Thomas mich dazu gerufen hat. Er ist der Größte am Samstagabend. Und das Foto ist ein Gruß an meine Eltern. Früher habe ich heimlich aus dem Flur durch die offene Tür ins Wohnzimmer 'Wetten, dass..?' geguckt." Doch was wird Florian Silbereisen zu all dem Jubel sagen? In der letzten Zeit machten schön des Öfteren Gerüchte die Runde, dass zwischen Giovanni und Florian ein erbitterter Kampf um den Schlagerolymp entfacht ist. Muss sich Flori nach dem vergangen Wochenende geschlagen geben und den Schlagerthron räumen? Wir können gespannt sein...