Florian Silbereisen: Jetzt ist alles verloren!

Eigentlich lief es für Florian Silbereisen, trotz der aktuellen Umstände, in diesem Jahr außerordentlich gut! So fand er in Thomas Anders nicht nur einen neuen Gesangspartner mit dem er neue Musik auf den Markt brachte, er konnte ebenfalls die Herzen seiner Fans bei einigen Show-Auftritten höher schlagen lassen. Doch jetzt das Traurige! Wie nämlich nun berichtet wird, wurde Florian Silbereisen von Schlagersängerin Kerstin Ott bei den diesjährigen Albumcharts überholt...