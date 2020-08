Florian Silbereisen: Jetzt ist alles verloren!

Wie via Facebook deutlich wird, sind die Fans von Florians-Gästewahl im nachhinein nicht sonderlich begeistert. So kommentieren sie zu einem Post, der im Rahmen der "Die Schlager des Sommers – Die Märchenschloss-Nacht" geteilt wurde: "So schade. Als gäbe es nur diese. Da haben andere gute keine Chance!", "Macht mal eine Sendung mit neuen Talenten! Immer die gleichen Sänger und Lieder! Ich möchte die Auswahl der Interpreten nicht schmälern, aber wo bleibt die Abwechslung!" sowie "Bei aller Liebe und so gerne ich Florian immer gesehen habe, aber immer nur dieselben Gäste, es nervt einfach. Es gibt noch so viele andere Künstler. Sorry, Florian Silbereisen, aber ich schau’s definitiv nicht." Autsch! Definitiv harte Vorwürfe! Was Florian darüber denkt, ist nicht bekannt! Bis jetzt äußerte er sich noch nicht dazu...