Florian Silbereisen: Jetzt ist die Liebes-Bombe geplatzt!

Wie schön! Seit der Trennung von Helene Fischer im Dezember 2018 ist es still im Liebesleben von Florian Silbereisen - bis jetzt! Wie nämlich nun berichtet wird, sorgt Flori schon bald wieder für ordentlich Herzklopfen...

Florian Silbereisen litt unter der Trennung

und waren DAS Traumpaar der deutschen Schlagerwelt! Doch 2018 dann das traurige Aus. Die beiden gaben bekannt, dass sie getrennte Wege gehen und ihrer Liebe keine Chance mehr geben. Doch während Helene Fischer in ihrem bereits einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat, geht Flori noch immer solo durchs Leben. Doch jetzt die Überraschung! Wie es nun heißt, ist Florian schon bald wieder in Sachen Liebe unterwegs...

Bei Florian ist die Liebe zurück

Wie jetzt bekannt gegeben wurde, soll am 14. März Florian Silbereisen für die "Schlagerlovestory 2020 - Die total verliebte Frühlingsshow!" in der Messe Arena in Halle auf der Bühne stehen. So heißt es zumindest durch "Schlager.de". Einige gehen sogar davon aus, dass die Show die Hochzeitsshow von und Anna-Carina Woitschack in den Schatten stellen könnte. Flori hat also zumindest im Fernsehen die Hoffnung in Sachen Liebe noch nicht aufgegeben. Ob es in diesem Jahr wohl auch im realen Leben bei ihm funkt? Wir können gespannt sein...

