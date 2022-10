Florian Silbereisen: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Bereits im Jahr 2002 bekam Florian Silbereisen mit "Mit Florian Hut und Wanderstock" seine erste eigene Fernsehshow. Seither ist der Sänger erfolgreicher denn je und wirkte auch abseits der Schlagerwelt in TV-Projekten wie DSDS oder dem Traumschiff mit. Aber auch auf der Bühne ist der Sänger nach wie vor zu Hause. Jedoch scheint er auch nach so langer Zeit im Business noch immer unter Lampenfieber zu leiden. Wie schlecht er seine Aufregung vor einer Show ablegen kann verriet er nun in der MDR-Talkshow "Riverboat":